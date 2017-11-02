Телезрители выбрали артистов для новогоднего шоу на Первом канале. Голосование проводилось в одной из социальных сетей. В голосовании приняли участие более миллиона человек.

Телезрителям предстояло выбрать артистов из топ-30 популярных исполнителей. Полконники шоу-бизнеса хотели бы видеть в телепрограммах, которые будут показывать на Новый год и в зимние каникулы, артистов: Аллу Пугачёву, Ани Лорак, Полину Гагарину, Наргиз, Светлану Лободу, Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, группу «Грибы».

Итог подвёл главный продюсер музыкальных программ канала Юрий Аксюта. Победителем голосования стал Григорий Лепс.

В первые числа января 2017 года в сети разгорелся скандал. Недовольные телезрители обратились к руководству Первого канала и просили не показывать по праздникам старые хиты и «надоевших всем» звёзд.