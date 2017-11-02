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Егора Крида опять обвиняют в плагиате

2 ноября 2017, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Егора Крида опять обвиняют в плагиате
pixabay.com

Егора Крида снова подозревают в плагиате. Сразу после выхода клипа "Это мое" пользователи заметили, что она очень напоминает песню Really Really американского артиста Кевина Гейтса.

Это уже не первый случай, когда Егора изобличают в плагиате. Недавно его обвинили в нарушении авторских прав при исполнении "Папиной дочки".

Сам Крид все обвинения отрицает." Это бред, абсолютно разные песни. Предыдущая тема всплыла, и теперь на каждый трек будут искать похожий", - прокомментировал певец изданию Super.

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СК завел дело после гибели мужчины от ожогов в отделе полиции в Москве

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Режиссер Кирилл Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"

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В Москве у безработного гражданина угнали иномарку за 4 миллиона рублей

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Глава МИД Японии планирует посетить Россию в ближайшее время

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