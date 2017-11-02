Егора Крида опять обвиняют в плагиате

Егора Крида снова подозревают в плагиате. Сразу после выхода клипа "Это мое" пользователи заметили, что она очень напоминает песню Really Really американского артиста Кевина Гейтса.

Это уже не первый случай, когда Егора изобличают в плагиате. Недавно его обвинили в нарушении авторских прав при исполнении "Папиной дочки".

Сам Крид все обвинения отрицает." Это бред, абсолютно разные песни. Предыдущая тема всплыла, и теперь на каждый трек будут искать похожий", - прокомментировал певец изданию Super.