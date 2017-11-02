Анна Семенович попрощалась с поклонником из-за его отказа жениться
2 ноября 2017, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Анна Семенович рассказала, что за ее внимание действительно сражались состоятельные мужчины из Греции и Швейцарии, но до драки дело не дошло. Она назвала причину, почему со швейцарцем ей пришлось расстаться.
Анна подтвердила тот факт, что из-за нее действительно у мужчин возникла ссора, потому что они оба хотели за ней поухаживать. Но они просто разговаривали на повышенных тонах, никакой драки не было. Своей вины в случившемся звезда не видит и считает, что как свободная женщина она имеет право принимать знаки внимания от мужчин.
Семенович заявила в интервью "КП", что не будет тратить больше время на мужчин, которые не готовы жениться. Анна рассталась со своим бойфрендом-швейцарцем именно по этой причине. У него было достаточно времени, чтобы определиться, но он так и не сделал этого.