Поклонники Димы Билана всерьез беспокоятся за его здоровье

Поклонники знаменитого российского артиста Димы Билана всерьез обеспокоены состоянием его здоровья.

На днях на страничке певца в социальной сети в Instagram появился снимок из кабинета врача. Артист сообщил фанатам, что собирается провести процедуру в барокамере для того, чтобы поддержать свое здоровье и не заболеть перед концертом. Известно, однако, что в позвоночнике Димы Билана обнаружены три грыжи, при которых врачи не рекомендуют использовать барокамеру.

Поклонники звезды переживают, что их любимец скрывает истинный диагноз. В интернете давно распространились слухи о том, что Билан серьезно болен. Ряд фанатов подкрепляет эти предположения снимками, на которых Дима выглядит болезненно худым и бледным. Сам певец никак не комментирует эту информацию.