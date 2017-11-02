В сети появился первый снимок дочери Влада Соколовского и Дакоты

Знаменитые российские музыканты Влад Соколовский и Рита Дакота недавно стали родителями.

Молодые мать и отец не могут наглядеться на свою новорожденную дочку, которая получила редкое имя Мия. Влад Соколовский опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram первый снимок с малышкой и сообщил, что не может ее не зацеловать.

Рита Дакота ранее заявила, что пока ей не удается ответить на все поздравления и активно заниматься своими аккаунтами в социальных сетях, поскольку девочка всегда у нее на руках и постоянно хочет есть. Она попросила со всеми важными вопросами обращаться к ее супругу.