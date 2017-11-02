Анжелина Джоли: я стараюсь выжить день за днем

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что в ее жизни наступили непростые времена.

Звезда подчеркнула, что лишь со стороны кажется, что она полностью справляется с ситуацией, однако на самом деле она пытается выжить. Джоли выразила надежду на то, что стала чуть сильнее, но уточнила, что не получает никакого удовольствия от статуса матери-одиночки.

Как уточняет "7 Дней", актриса заметила, что одиночество – это безумно тяжело, но она должна думать о своих шестерых детях и поддерживать их в период становления.