Анжелина Джоли: я стараюсь выжить день за днем
2 ноября 2017, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что в ее жизни наступили непростые времена.
Звезда подчеркнула, что лишь со стороны кажется, что она полностью справляется с ситуацией, однако на самом деле она пытается выжить. Джоли выразила надежду на то, что стала чуть сильнее, но уточнила, что не получает никакого удовольствия от статуса матери-одиночки.
Как уточняет "7 Дней", актриса заметила, что одиночество – это безумно тяжело, но она должна думать о своих шестерых детях и поддерживать их в период становления.