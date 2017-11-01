Джигурда заявил, что СБУ интересовалась его готовностью стать президентом

Скандальный актер Никита Джигурда заявил, что украинская Служба Безопасности проявляла его личности интерес касательно готовности звезды баллотироваться в президенты Украины. Это было еще в 2014 году.

Джигурда отметил, что встречался с представителями СБУ до "Майдана". Они якобы спрашивали шоумена о его готовности стать главой государства. "Если пойду в президенты, то только в президенты Украины", - подчеркнул Джигурда, отметив, что сделает это, "чтобы шороху навести", передает НСН.

Никита Борисович Джигурда родился в Киеве и утверждает, что является продолжателем рода запорожских казаков.