Оксана Акиньшина впервые опубликовала фото 9-месячной дочери

Популярная актриса Оксана Акиньшина в Инстаграм впервые опубликовала фото девочки. На снимке малышка стоит к камере спиной, держась за коляску. В комментариях к фото Акиньшина пояснила, что девочка учится ходить.

На предоставленном для всеобщего обозрения снимке малышка стоит спиной к камере, держась за свою коляску. Показывать лицо девочки, как и разглашать ее имя, Оксана Акиньшина пока не хочет.

На данный момент актриса со своим гражданским супругом Арчилом Геловани проживает в Швейцарии, а в Россию прилетает только на съемки.

Малышка стала вторым общим ребенком Оксаны Акиньшиной и Арчила Геловани. Первенец пары, которого назвали Константином, появился на свет 15 января 2013 года.