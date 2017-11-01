На оскароносного актера Кевина Спейси обрушилось новое обвинение

На оскароносного актера Кевина Спейси, который на днях признался в своей нетрадиционной ориентации, обрушилось очередное обвинение.

Мексиканский артист Роберто Кавасос сообщил о домогательствах со стороны звезды. Мужчина заявил, что Спейси приставал к нему в баре лондонского театра "Олд Вик", где обладатель двух премий "Оскар" с 2004 по 2015 год был художественным руководителем.

Как отмечает агентство Associated Press, Кевин Спейси, по словам Кавасоса, считал подобное поведение нормальным. Пока сам актер никак не прокомментировал новое обвинение.

Напомним, ранее в домогательствах, которые имели место тридцать лет назад, его обвинил американский артист Энтони Рэпп.