Знаменитая оперная певица Мария Максакова прокомментировала недавнее появление на телевидении 19-летней Александры Авраменко.

Молодая девушка в эфире программы "На самом деле" заявила, что являлась любовницей убитого экс-депутата Госдумы и супруга артистки Дениса Вороненкова. Якобы мужчина состоял с ней в романтических отношениях, когда был женат на Максаковой.

Мария убеждена, что ее мужа оклеветали, а Авраменко пытается привлечь к себе внимание. Женщина добавила, что Вороненкова нет в живых, иначе он расставил бы все точки над i. Как отмечает издание "СтарХит", Максакова не намерена реагировать на "этот бред" и подчеркнула, что тест на полиграфе, который проводится на программе Дмитрия Шепелева, является "смешным" и не имеет ничего общего с настоящим тестированием.