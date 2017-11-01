Бузова публично посмеялась над неудачей бывшего мужа

Знаменитая российская телеведущая и певица Ольга Бузова публично посмеялась над своим бывшим супругом Дмитрием Тарасовым.

Спортсмен не смог попасть в сборную России по футболу, которая выступит против Аргентины и Испании. Бузова опубликовала на страничке в соцсети Instagram в stories видео, в котором весьма иронично исполнила свою песню "Хит-папад", очевидно, намекнув словами "ты не попал" на провал экс-супруга. Скриншот можно увидеть на сайте издания "СтарХит".

Напомним, Ольга тяжело переживала развод с Тарасовым, после которого от нее отвернулись многие друзья и знакомые. Сейчас она с головой ушла в творчество, которое помогает ей справиться с эмоциями.