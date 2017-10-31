Максим Галкин показал свою маленькую принцессу

Максим Галкин в личном микроблоге опубликовал фотографию своей четырехлетней дочки Лизы, которая позирует в прекрасном платье принцессы. Пародист отметил, что девочка с самого утра готовится к новой фотосессии.

«Лизочка, красавица, вся в папу», «Лапочка дочка», «Папина гордость! Мамина радость!», «У Максима такие глаза счастливые», - пишут поклонники.

Ранее Максим Галкин в присущей ему юмористической манере прокомментировал решение Ксении Собчак стать президентом Российской Федерации. Свое обращение актер опубликовал в Instagram.