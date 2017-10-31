Диана Шурыгина собралась сделать пластику груди

Диана Шурыгина вышла замуж и собралась сделать пластику груди. На консультации к хирургу "звезду" теле-шоу сопровождает муж. 18-летняя Диана решилась увеличить грудь. Вероятно, муж Андрей поддержал желание любимой.

В одной из московских клиник, осуществляющих такие операции, пластический хирург объяснил паре все тонкости операции. Девушке предложили новейшие импланты со специальным чипом.

Перед операцией она должна обязательно пройти обследование, не имеется ли каких-либо противопоказаний.

Уроженка Ульяновская вышла замуж и переехала в Москве. После свадьбы у девушки возникло много планов. Она решила стать артисткой, петь.

Диана Шурыгина вышла замуж в начале октября за оператора Первого канала.