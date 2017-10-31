Евгений Осин из-за больших гонораров за участие в ток-шоу снова запил

Около месяца назад звезда 90-х Евгений Осин вернулся в Москву после того, как прошел короткий курс реабилитации в Таиланде. Стал известно, что известный музыкант снова начал пить.

Осина часто звали для участия в ток-шоу, и он с удовольствием делился своей историей победы над алкогольной зависимостью. Однако, как только он покидал студию, он вновь покупал спиртное.

По словам Никиты Лушникова, управляющего Национальным антинаркотическим союзом, пока у Евгения Осина будут высокие гонорары, певцу будет сложно справиться с алкоголизмом. Куратор реабилитанта рассказал о том, что некие ток-шоу перекупили певца у "Прямого эфира" Андрея Малахова за 350 тысяч рублей. "При таком сценарии очень сложно взять себя в руки и остаться трезвым", — рассказал Никита "Комсомольской правде". При этом он отметил, что покидая реабилитационный центр на Самуи, Осин был полон решимости продолжать лечение в столице.

Ранее фотографию артиста, разглядывающего бутылку в магазине, выложила на своей странице в Instagram певица Наталья Штурм. Она выразила сожаление по поводу того, что Евгений Осин вернулся к пагубной привычке.