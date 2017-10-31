Дана Борисова призналась, что ее мать давала ей запрещенные вещества

Телеведущая Дана Борисова прошла курс лечения от зависимости и вернулась в Москву. Женщина волнуется, что рядом с ней находится созависимый человек. Борисова не живет в одной квартире со своей матерью. Но заявила, что ее мать принимала некие таблетки и выпивала.

Именно мать телеведущей несколько месяцев назад забила тревогу - ее дочь принимает запрещенные препараты - и попросила помощи. Откликнулся коллега Борисовой Андрей Малахов. С его помощью популярная теле-блондинка оказалась в специальной клинике по лечению зависимости в Таиланде.

Вчера Дана Борисова приняла участие в программе Дмитрия Шепелева "На самом деле". Борисова призналась, что впервые ей седативные препараты и снотворные таблетки стала давать именно мать. Видимо, подростком Дана была своенравным. И мать решила помогать ей, успокаивать.

По признанию телеведущей, с 16 лет в ее жизни появились вещества, изменяющие сознание. Борисова говорит, что она должна была пройти курс лечения со своей мамой. Сама Дана тщательно пролечилась, выполняла все требования. А мать поленилась.