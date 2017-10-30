Легендарный голливудский Рассел Кроу располнел и весит почти полтора центнера

Поклонники легендарного голливудского актера Рассела Кроу всерьез обеспокоены здоровьем звезды.

Согласно последней информации, мужчина сильно располнел и в настоящий момент весит около 140 кг. Внешний вид Кроу шокировал фанатов, которых не утешило даже то, что столь радикальные перемены во внешности актеру пришлось осуществить для новой роли.

Как уточняет "7 Дней", фанаты считают, что такие эксперименты в 53 года могут нанести организму знаменитости непоправимый вред.