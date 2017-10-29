Звездная пара Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили публично признались, что они больше не жена и муж.

О разводе с Гурамом Анфиса рассказала Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион".

Расстались они мирно. Мужчина оставил бывшей жене квартиру и машину. У него не будет проблем с общением с сыном.

Чехова считает, что "развод это не трагедия". После признанию Гурама в изменах супруге, его поругали поклонники Анфисы. Сама она призналась, что идеальной женой не была, но мужу не изменяла.

А как сказал Баблишвили, серьезных отношений во время брака у него не было, он просто вел себя, как все мужчины. Вот на него и накинулись поклонники Анфисы.

Но Чехова встала на защиту бывшего возлюбленного, призвала не ругать отца ее ребенка. По словам актрисы, Гурам Баблишвили - добрый и благородный человек и очень хороший отец.

"Развод - это не трагедия! Трагедия, то что люди творят друг с другом и с детьми во время развода! Когда ими движут ненависть и обиды! В нашем случае, мы сохраняем мир: уважение друг к другу и любовь к сыну!" — заявила Анфиса Чехова.