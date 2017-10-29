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Максим Галкин показал, в каком купе он ездит на гастроли

29 октября 2017, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Галкин показал, в каком купе он ездит на гастроли
фото: globallookpress.com

Шоумен, телеведущий Максим Галкин показал, в каком купе он ездит на гастроли. Многие думают, что все звезды летают бизнес-классом или приобретают билет на поезд в СВ.

Галкин выехал на поезде в Сургут и опубликовал фотографию из купейного вагона. "Инфа для тех, кто беспокоится о моей оторванности от российской действительности - это моё купе, вполне обычное". По словам Галкина, бывало он и в плацкартных вагонах ездил.

Юзеры раскритиковали артиста после того, как он пошутил по поводу отеля в одном из сибирских городов. Максима призвали спуститься на землю.

Напомним, Максим Галкин признался - он подкаблучник.

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//Авторы АН

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