Актер Михаил Боярский рассказал об отношениях со своей "незамужней женой". Михаил Боярский и актриса Лариса Луппиан женаты много лет, у них взрослые сын и дочь и трое внуков. Редко кому удается сохранить единственную семью. Боярский и Луппиан - пример.

Знаменитый телеведущий Юрий Николаев взял интервью у Боярского и пытался узнать секреты семейного счастья. По словам актера, он рад тому, что его жена сейчас растворилась в детях и внуках. Как считает Боярский, жена в этом "божественно хороша".

По признанию певица, с женой они могут поскандалить, если вместе работают. У каждого из них свое мнение, и каждый его отстаивает. Боярский считает, что им актрисой Луппиан лучше вместе на сцену не выходить. "Наши репетиции добром никогда не кончались. У нас начинается все по-доброму, но потом всегда расходимся во мнениях, во взглядах. Так что лучше нам не репетировать", - полагает актер.

На вопрос Николаева: "Что значит быть женой Боярского?" актер ответил, что он не может этого знать, так как никогда "не был женой Боярского".

"Моя жена никогда не была замужем за Боярским, а я не был женат на Луппиан. Она замужем за Мишкой, а я женат на Ларисе", - пояснил актер. Он раскрыл секрет семейных отношений. Они общаются только на личностном уровне. А работа у каждого своя.