Елена Лядова прокомментировала новость о своей беременности

Актриса Елена Лядова - супруга актера Владимира Вдовиченкова - прокомментировала новость о своей беременности. О том, что известная актерская пара ждет ребенка в скором времени, написали несколько СМИ со ссылкой на аккаунт Елены в соцсети. Якобы Лядова весной родит девочку.

По словам Лядовой, кто-то создал страничку в соцсети от ее имени - "фейк" - и пишет от ее имени всякую разную ерунду.

Актриса обратила внимание, что СМИ почему-то обращают внимание на фейковые аккаунты и распространяют странную информацию. "Будьте бдительны и подписывайтесь на настоящие блоги звезд в социальных сетях", - призвала Лядова в эфире известного музыкального телеканала.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченко поженились два года назад. У Владимира есть дочь от первого брага. Общих детей у пары пока нет.