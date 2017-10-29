СМИ узнали, зачем Алена Водонаева уменьшила размер груди

Знаменитая светская львица, бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева еще в конце прошлого года прошла операцию по уменьшению груди до 3-го размера против прежнего 5-го.

Причиной этой операции были медицинские показания, пишут СМИ. Как стало известно, поисками клиники для проведения операции на своей груди Водонаева занималась давно, выезжая для этого даже в США. В итоге, её выбор остановился на российском профессоре Сергее Блохине. Как отметил сам пластический хирург во время общения с журналистами, операция была вынужденным шагом, передает "Телепрограмма".

После беременности, у Водонаевой сильно увеличился размер молочных желез, а ряд тканей, как это часто бывает, утратили свойство своей эластичности. У женщины появились боли в позвоночнике и поясничной части, что могло вызвать необратимые последствия. В ходе операции была не только устранена эта опасность, но и существенно скорректированы формы бюста.