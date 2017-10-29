Светлана Светикова поделилась нестандартным методом улучшения фигуры после родов

Певица Светлана Светикова стала матерью второй раз около месяца назад, однако ее фигура уже вызывает зависть у поклонниц.

Артистка сделала несколько снимков в stories в соцсети Instagram в коротких шортах и открытом топе, которые демонстрируют стройные формы звезды, а также мышцы на животе и ногах. По словам Светланы, самое эффективное при похудении после родов – это вода и спорт. Певица подчеркнула, что можно легко тренироваться даже с малышом на руках, следует лишь выбирать простые упражнения.

Напомним, недавно у Светиковой родился второй сын, получивший редкое имя Кристиан. Звезда также воспитывает малыша по имени Милан.