Борис Ливанов не теряет надежды жениться на Марии Голубкиной. Ливанов подтвердил, что заявление в ЗАГС они с Марией подавали, но расписаться пока не решаются.

Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация о романе Марии и Бориса Ливанова. Голубкина рассказывала, что она встречаются с Ливановым, а по телефону болтают часами.

Но отношения не складывались, и вскоре пара распалась. Мужчина заявил, что и у Марии, и у него очень сложные характеры. Тем не менее они притягивают друг друга. По словам Голубкиной, она не представляла, что ей действительно требуется.

Сейчас Голубкина и Ливанов встречаются. Как отметила Мария, "как подростки на лавочке около дома". А живут раздельно. Борис - с отцом, Мария - с мамой. Ливанов охарактеризовал их отношения с Марией: "Такая борьба матриархата и патриархата".

Мария Голубкина после развода с Николаем Фоменко жила в загородном доме с дочкой и сыном. Но дети выросли, покинули родительский дом. Марии стало неуютно одной.

Актриса делает ремонт в квартире в Москве. Сейчас актриса часто гастролирует, выступает со спектаклями в разных городах России. Она надеется, что в отремонтированной квартире будет не только отдыхать после спектаклей и гастролей, но и строить свою личную жизнь.