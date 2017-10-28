Максим Галкин и Евгений Плющенко признались - они подкаблучники

Шоумен Максим Галкин и олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко признались - они подкаблучники. Максим Галкин - супруг Аллы Пугачёвой. Евгений Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской. В сентябре Плющенко и Рудковская обвенчались в церкви.

Звездные супруги приняли участие в программе "Субботним вечером". Максим Галкин вел программу один, без Юлии Меньшовой. Галкин спросил Плющенко - не подкаблучник ли он. Сам Максим сразу признался - он "под каблуком" Аллы Борисовны. Мама Евгения Плющенко Татьяна Васильевна посвятила свою жизнь сыну.

Она умерла в 2015 году. Фигурист за все благодарен матери. Она его четырехлетнего в Волгограде привела на каток.

По признанию Плющенко, жена Яна Рудковская похожа на его маму.

Рудковская опровергла заявление мужа о "подкаблучнике. Яна мудро отметила, что Евгений принимает серьезные решения самостоятельно, а она, обладая жизненным опытом, подсказывает.

"Аргументы недели" писали, что соведущую Максима Галкина Юлию Меньшову жестоко критикуют телезрители.