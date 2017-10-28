Юлия Меньшова уехала с дочкой-подростком

Актриса, ведущая программы "Субботний вечер" Юлия Меньшова уехала на несколько дней из Москвы. Меньшову донимают критикой за новую работу. После того, как Андрей Малахов ушел с Первого канала, программу "Субботний вечер" стали вести Максим Галкин и Юлия Меньшова.

Многие телезрители сразу невзлюбили Юлию, как она ведет программу в паре с Галкиным. Не нравятся ее голос, манеры. Меньшова даже отвечала на критику, обещала прислушаться, измениться. Но телезрители не унимаются.

Руководство телеканала приняло решение, что Максим Галкин и Юлия Меньшова программу будут по одному. Но зрители все равно выражают недовольство. Предлагают вернуть Меньшовой ее программу "Наедине со всеми".

У 14-летней дочери актрисы настали каникулы. Юлия решила провести время с ребенком, переключиться с работы на отдых. Они улетели на Кипр.

Еще в сентябре появилась первая информация о том, что телезрители критикуют Максима Галкина и Юлию Меньшову за программу "Сегодня вечером"