Розенбаум перепел хиты Бузовой и Крида (ВИДЕО)

Знаменитый исполнитель Александр Розенбаум перепел начинающую певицу Ольгу Бузову и Егора Крида.

Розенбаум выполнял задания телеведущего Ивана Урганта на его шоу.

Барду предложили сочинить музыку к песне Ольги Бузовой "Мало половин" и к песне Егора Крида и MOLLY "Если ты меня не любишь буквально за несколько минут. Ургант предположил, что Розенбаум никогда их не слышал. Просмотрев текст песен, Розенбаум сразу наиграл на гитаре новые аккорды.

Ремейк на хит Estradarada "Вите надо выйти" впечатлил зрителей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

"Как же у него душевно это получается , не знаю каким образом", "Гениально!!!)" ""Вите надо выйти" душевно, до мурашек:)" - пишут в комментариях к видеозаписи программы.

Иван Ургант тоже перепел пару песен и порадовал своих поклонников. (ВИДЕО YouTube "Вечерний Ургант")