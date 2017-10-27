Памела Андерсон снялась обнаженной со звездой русского балета

Поклонники пришли в восторг от обнаженной Памелы Андерсон. Американская кинозвезда и модель самого популярного мужского журнала Playboy вновь доказала, что время не властно над ее красотой.

50-летняя Пэм продемонстрировала свои обнаженные формы в фотосессии для журнала King Kong. Ее партнером стал танцор Сергей Полунин (с 2016 года он выступает в роли солиста Баварского балета, ранее был премьером театра им. Станиславского и Немировича-Данченко).

Автором съемки стал известный фотограф и кинорежиссер Дэвид Лашапель. Свою работу он назвал «Плохой мальчик из балета и секс-бомба».

Особое впечатление произвел снимок, на котором российский танцор страстно прильнул к пышному бюсту Памелы.