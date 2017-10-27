Данила Козловский публично признался своей девушке в любви

Данила Козловский увез свою возлюбленную — модель и актрису Ольгу Зуеву, на ее день рождения в Ирландию. Там пара провела несколько незабываемых дней, осматривая достопримечательности и отдыхая от работы.

Вчера актер поделился в Instagram фотографией любимой на фоне местного туманного пейзажа с хештегом "Birthday girl in Ireland. love you".

Актеры больше двух лет вместе и своих чувств не прячут, но и не выставляют напоказ. Они почти не расстаются, даже на съемках. А в режиссерском дебюте Козловского – фильме "Тренер" – Зуева даже сыграла возлюбленную главного персонажа. Благо, его сыграл сам режиссер.