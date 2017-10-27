43-летний Влад Сташевский совсем не изменился

На днях в блоге Татьяны Овсиенко появилась фотография, на которой запечатлены кумиры 90-х: Шура и Влад Сташевский. И если первого едва можно узнать, то второй — ничуть не изменился.

Пользователи предположили, что артист "спит в холодильнике". Подписчики Овсиенко отмечают, что Сташевский как и раньше подтянут, обаятелен и улыбается. «Обалдеть!!! Это тот самый Влад Сташевский? Время остановилось…», «Это Сташевский?», — писали поклонники. Создается ощущение, что артист действительно нашел источник молодости, который позволяет ему так хорошо выглядеть.

Сейчас он далек от светской жизни и лишь периодически выступает на корпоративах и частных мероприятиях.