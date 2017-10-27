Шнуров купил квартиру пенсионерке, много лет живущей в конюшне - СМИ

Как стало известно журналистам, квартиру для Нины Макеевой оплатил известный музыкант Сергей Шнуров. Это он, узнав, в каких условиях живет пенсионерка, помог 79-летней женщине переехать из холодной ветхой конюшни.

Но сам музыкант переселение бабушки из конюшни в квартиру не комментирует. Так же, как и его пресс-секретарь.

Об условиях жизни 79-летней Нины Макеевой 16 октября рассказал Первый канал. Как прозвучало в программе «Мужское/женское», ветеран труда почти 30 лет живет в бывшей конюшне в поселке Лопандино Комаричского района. Здание не отапливается и разваливается на глазах.

Как сообщает «Брянск Today», пенсионерка уже купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе. В конюшне по-прежнему проживают еще несколько человек.