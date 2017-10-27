55-летняя Алена Свиридова прекрасно выглядит и без макияжа

Естественная красота 55-летней Алёны Свиридовой вызвала восторг у её поклонников. Певица разместила в Instagram видеозапись после гастролей по Иркутску, на которой она замечательно выглядит без макияжа.

Почитатели таланта Алены Свиридовой восхищаются не только ее вокальными данными, но отличным внешним видом, изяществом, считая знаменитость примером для многих представительниц прекрасного пола. «Такая хорошенькая, такая роднулечка без макияжа!», «Красатуля», «Аленушка, что вы кушаете, что такая стройная?», - засыпали комплиментами фанаты.