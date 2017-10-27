В сети появилось новое фото, намекающее на беременность Елены Захаровой
27 октября 2017, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
В социальных сетях появился новый снимок, намекающий на беременность известной актрисы Елены Захаровой.
Артистка на фотографии запечатлена в компании своих четырех приятельниц в одном из кафе. Для встречи Елена выбрала платье цвета фуксии, которое не скрывает большой живот знаменитости. Кадр можно увидеть на страничке в соцсети Instagram.
Захарова выглядит счастливой и спокойной. Поклонники звезды начали писать комментарии c поздравлениями и пожеланиями здоровья будущей матери и малышу. Сама актриса пока никак не комментирует возможное пополнение в своей семье.