Дмитрий Маликов провозгласил себя «Императором Твиттера» в юмористическом клипе

Дмитрий Маликов опубликовал на своем YouTube-канале юмористический видеоклип, в котором обыгрывается его популярность в интернете.

В клипе, названном «Император Твиттера», певец читает рэп о том, почему он выбрал эту социальную сеть для общения с поклонниками. В конце ролика Маликов танцует в окружении своих старых и новых фанатов.

47-летний артист прославился в сети два года назад благодаря своему микроблогу в Twitter, который стал источником мемов. После этого Маликова стали приглашать на популярные шоу на YouTube. Кроме того, певец записал совместную песню и клип с известным блогером Юрием Хованским.