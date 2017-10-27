Анфиса Чехова призналась, что развелась с супругом

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова призналась, что развелась со своим супругом Гурамом Баблишвили.

В настоящий момент точные причины расставания красивой звездной пары не сообщаются. Чехова подтвердила расторжение брака с актером в ходе программы "Секрет на миллион", в студии которой также появился ее бывший возлюбленный.

Напомним, что слухи о том, что телеведущая развелась с мужем появились еще летом текущего года. Тогда Анфиса Чехова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок с Гурамом Баблишвили, под которым подписала, что ее приятельницы создают проект о разведенных парах с детьми и попросили ее разместить объявление о кастинге.