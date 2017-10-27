Названа новая причина развода Джоли и Питта

В СМИ появилась информация о возможной причине развода голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Выяснилось, что мужчина мог быть действительно рад расставанию со своей супругой, поскольку во время совместной жизни он якобы мечтал о свободе. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на источник из окружения знаменитостей, Питт называл свой брак с Джоли "двенадцатью годами ада".

Инсайдер утверждает, что в паре постоянно были ссоры и драмы и подчеркивает, что актеры не имели почти ничего общего. Кроме того, Анджелина могла отодвинуть Брэда на второй план из-за детей.