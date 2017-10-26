Кристина Асмус показала видео, как забавно танцует Гарик Харламов
26 октября 2017, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
Жена Гарика Харламова опубликовала в Инстаграм видео смешного танца своего супруга. Под старые хиты он пытается выделывать танцевальные па, явно специально в присущей ему юмористической манере.
Опубликованный ролик Кристина подписала хэштегом #тывтанцах. За кадром слышен голос дочери звездной пары Насти, которую папа также закружил в танце.
«Супер. Гарик-настоящий весельчак»,– пишут поклонники.