Кристина Асмус показала видео, как забавно танцует Гарик Харламов

Жена Гарика Харламова опубликовала в Инстаграм видео смешного танца своего супруга. Под старые хиты он пытается выделывать танцевальные па, явно специально в присущей ему юмористической манере.

Опубликованный ролик Кристина подписала хэштегом #тывтанцах. За кадром слышен голос дочери звездной пары Насти, которую папа также закружил в танце.

«Супер. Гарик-настоящий весельчак»,– пишут поклонники.