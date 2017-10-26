Анна Семенович стала причиной драки двух бизнесменов в Греции

Два состоятельных бизнесмена устроили скандал из‐за Анны Семенович в Греции. Изначально за девушкой ухаживал греческий предприниматель, который одаривал Семенович шикарными букетами и приглашал к себе на яхту.

Подарком для певицы от влюбленного мужчины стала бронь номера люкс в лучшей гостинице Афин на ее имя в ближайшие 50 лет. Этот широкий жест обошелся воздыхателю почти в миллион евро, сообщает StarHit.ru.

В то же время в Грецию прилетел швейцарский бизнесмен, надеясь встретиться с певицей. Мужчина уже два года пытается добиться ее внимания. Заметив Семенович с другим, мужчина устроил скандал и драку, сообщил Алексей, работающий в гостинице, где остановилась исполнительница. Охранники отеля в Афинах были вынуждены вмешаться в конфликт и разнять мужчин.

В итоге Семенович покинула гостиничный бар со Стефанасом. Вместе они провели еще несколько дней. Неудачливый ухажер уехал на следующее утро.