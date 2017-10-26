Певица Рита Дакота родила первенца

Артисты Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями. Дочь музыкантов появилась на свет несколько дней назад. Но они сразу не стали афишировать рождение ребенка.

Рита и Влад мечтали поделиться радостным событием со страницы своего канала на YouTube. Но для создания видео нужно было время. И вот видео опубликовал Влад и все рассказал.

Дочь назвали Мия. Девочка родилась 23 октября в 19-35. Вес новорожденной 3 кг 280 грамм, рост - 52 см. "Малыш, ты мое все, ты это знаешь, спасибо тебе за самый невероятный подарок в моей жизни! Это просто КОСМОС!" - написал в Инстаграм счастливый отец. Влад Соколовский присутствовал на родах. Маму и новорожденную уже выписали домой. Певец признается, что ему круглосуточно хочется находиться рядом со своими девочками. "Мы окунулись в сумасшедшее СЧАСТЬЕ!!! Мелкая исправно ест, много спит и это тоже очень сильно радует нас)", - поделился Соколовский и пообещал рассказываться, как будет расти Мия.