Ирина Дубцова похудела и показала фото в бикини

Певица и автор песен Ирина Дубцова похудела и выложила фото в купальнике. У сына Дубцовой - каникулы. Ирина решила уехать из осенней Москвы в теплые края. Артистка отдыхает с "любимым ребенком" в ОАЭ и выкладывает в Инстаграм фотографии.

Недавно Дубцовой исполнилось 35 лет. Ирина периодически поправляется. Но не считает это серьезной проблемой, так как любит свою фигуру в любом размере и худеет легко. А муж в свое время серьезно третировал Дубцову, располневшую после родов.

Волновал ее только маленький размер груди. Певица надеялась, что после рождения ребенка грудь увеличится. Но не случилось.

Ирина решилась на пластическую операцию, теперь она довольна результатом. "Ирочка, Вы такая сексуальная", "Хороша)))))", "Купальник бомба", - пишут комплименты поклонники.