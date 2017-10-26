Волочкова рассказала, как столкнулась с домогательством чиновника

Артистка Анастасия Волочкова в своей жизни неоднократно сталкивалась с домогательствами мужчин. Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна в США набирает обороты. Несколько знаменитых актрис, в том числе Анджелина Джоли сообщили о приставаниях продюсера.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что и ей поступали предложения от чиновников и работодателя. Она описала в своей книге, как один из руководителей в Большом театре предлагал ей развитие карьеры при определенных условиях. И даже ставил условия, если она откажется - не получит зарплату. Волочкова не собиралась делать карьеру через постель.

По ее словам, один из московских высокопоставленных чиновников обещал квартиру в Москве, если она не откажется быть его любовницей, пишет "Комсомольская правда".

Балерина отметила, что не все артистки готовы прыгать в постель к покровителям, чтобы стать знаменитыми.