Двухлетняя дочь Кети Топурии сразила общественность, выйдя на подиум

Двухлетняя дочка знаменитой российской певицы Кети Топурии сразила зрителей показа новой коллекции одежды своей мамы.

Оливия вышла на подиум в конце дефиле и вела себя спокойно и уверенно, не боялась софитов и аплодисментов. Кудрявая, обаятельная малышка с радостью приветственно помахала рукой гостям мероприятия, а затем вместе с матерью скрылась за кулисами.

Трогательное видео на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала актриса Мария Кожевникова, которая пришла на показ в рамках недели моды, чтобы поддержать Кети Топурию.