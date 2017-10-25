Прошло девять дней с момента смерти актера театра и кино Дмитрия Марьянова. Вдова артиста Ксения Бик не была 15 октября рядом с мужем. Марьянову стало плохо в реабилитационном центре. Вызвали "скорую".

Но в больницу подмосковного города Лобня актера повезли знакомые. Он умер по пути в больницу. Оторвался тромб.

Ксения тяжело переживает смерть мужа. Первые дни вообще молчала, не давала никаких интервью. Расследованием смерти актера занимается Следственный комитет. Как теперь известно, что Марьянову стало плохо в реабилитационном центре, в котором с зависимыми людьми работают психологи.

Ксения и Дмитрий постоянно находились на связи. Но созваниваться было нельзя. Он писал любимой жене письма. По признанию Ксении, она всегда спасала мужа. Тромб у него был давно - десятисантиметровый.

Однажды нога сильно болела, а он отказывался от помощи медиков. Но вызове "скорой" тогда настояла жена. "Он жил на кроверазжижающих препаратах. Этим летом он ездил в клинику, проверялся, ему смотрели ноги, все было в порядке", - рассказала Бик в интервью "Комсомольской правде".

Ксения и Дмитрий несколько лет жили в поездах. Они поженились, когда у них уже росла дочь Анфиса.

Марьянов понимал, что он не простой человек и часто говорил любимой: "Я так тебя достал! Как ты еще со мной живешь?" Ксения Бик - психотерапевт, кандидат наук. По ее словам, муж каждое утро целовал ей ноги и благодарил за то, что она с ним рядом.

После смерти Марьянова сутки с Ксенией провела Любовь Толкалина.

Сейчас ее поддерживают друзья Димы - актеры и ее мама.