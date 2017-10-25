Поклонники думают, что актриса Елена Лядова ждет первенца

Поклонники Елены Лядовой подозревают, что известная российская актриса ждет первенца.

Пока ни сама Елена, ни ее супруг Владимир Вдовиченков никак не комментируют появившиеся в соцсетях слухи. Некоторые фанаты утверждают, что на ряде снимков у Лядовой можно увидеть небольшой округлившийся живот, передает "7 Дней". В настоящий момент нельзя сказать, действительно ли в семье актеров скоро будет пополнение.

Напомним, что у Елены еще нет детей, а Владимир является отцом 24-летнего Леонида и 12-летней Вероники, которые родились в другом браке.