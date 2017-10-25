Поклонники думают, что актриса Елена Лядова ждет первенца
25 октября 2017, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Елены Лядовой подозревают, что известная российская актриса ждет первенца.
Пока ни сама Елена, ни ее супруг Владимир Вдовиченков никак не комментируют появившиеся в соцсетях слухи. Некоторые фанаты утверждают, что на ряде снимков у Лядовой можно увидеть небольшой округлившийся живот, передает "7 Дней". В настоящий момент нельзя сказать, действительно ли в семье актеров скоро будет пополнение.
Напомним, что у Елены еще нет детей, а Владимир является отцом 24-летнего Леонида и 12-летней Вероники, которые родились в другом браке.