Марию Максакову назвали бездарной оперной певицей (ВИДЕО)

Известный театральный продюсер Валерий Сергеев назвал артистку Марию Максакову - бывшего депутата Госдумы, вдову парламентария Дениса Вороненкова - "бездарной оперной певицей".

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков и Мария Максакова вместе с их общим сыном Иваней покинули Россию и обосновались на Украине, но буквально через несколько месяцев пребываниях пары на Украине (в марте 2017 года) глава семейства был убит в центре Киева.

В октябре текущего года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком преступления является бывший гражданский супруг Марии Максаковой Владимир Тюрин. Украина попросит РФ выдать предполагаемого организатора убийства Вороненкова. Тюрин явился в Следком и дал показания. По словам Тюрина, ни неприязни, ни чувства ревности к Денису Вороненкову он не испытывал, по бизнесу они не пересекались.

Программа "На самом деле", которую ведет Дмитрий Шепелев на Первом канале, собрала друзей, знакомых, коллег Марии Максаковой и Дениса и Вороненкова, и эксперты пытались разобраться, кто говорит правду.

Сначала Максакова говорила, что Тюрин не имеет к убийству никакого отношения.

Продюсер Валерий Сергеев был знаком с Вороненковым. По словам продюсера, Максакова любит деньги и карьеру. Сергеев отметил, что оперная певица она "бездарная", а то могла бы быть как Анна Нетребко.

Максакова рассказала, что ее сын Илья и дочь Людмила в настоящий момент находятся с отцом Владимирлм Тюриным и не хотят возвращаться к ей. Максакова подчеркнула, что не намерена идти против воли детей и добавила, что в случае привлечения Тюрина к ответственности, она, конечно, заберет их назад.