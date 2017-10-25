Рудковская и Бузова побывали на показе модного дома дочери Кадырова

В Москве состоялся показ новой коллекции модного дома дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой. Показ проходил в парке "Зарядье".

Модели продемонстрировали 47 нарядов, созданных дизайнером Айшат Кадыровой. На показе побывали знаменитый дизайнер Вячеслав Зайцев, рэпер Тимати, продюсер и известная модница Яна Рудковская, ведущая теле-шоу "Дом-2", начинающая певица Ольга Бузова.

Яна Рудковская сфотогравировалась с Тимати, выложила фото в Инстаграм и подписала: "Люди в чёрных головных уборах ) довольные и счастливые за своих друзей".

"Мне кажется сегодня мы стали свидетелями новой ярчайшей страницы дома , потому что это был новый уровень чеченской моды , которая делает серьёзную заявку и обречена на успех не только в России , но и во всем мире !" - похвалила наряды от дочери Кадырова продюсер.