Известные украинские музыканты Потап и Настя Каменских приняли решение перестать выступать вместе.

О паузе в деятельности популярного дуэта "Потап и Настя" рассказала в сообщении на YouTube сама Каменских.

Алексей Потапенко в свою очередь заявил, что за одиннадцать лет существования коллектива было выпущено пять альбомов. Музыкант подчеркнул, что "Потап и Настя" оставили весьма большое наследство. Как уточняет РИА "Новости", участники дуэта приготовили для своих поклонников "кое-что интересное".