Потап и Настя Каменских объявили о временном уходе дуэта со сцены

Потап и Настя Каменских приняли решение временно прекратить совместную музыкальную деятельность. Об этом украинские артисты объявили в видеообращении, которое опубликовано в интернете.

По словам участников дуэта, сколько продлится пауза, они пока сказать не могут. Александр Потапенко (Потап) добавил, что на прощание артисты приготовили поклонникам «кое-что интересное».

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что российского певца Филиппа Киркорова обвинил в плагиате французский музыкант. Жильбер Синуэ подал на Киркорова в суд. Француз хочет получить за незаконное использование его произведения более 15 млн рублей.