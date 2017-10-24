Французский музыкант обвинил Киркорова в плагиате и потребовал 15 млн рублей

Французский музыкант Жильбер Синуэ обвинил в плагиате Филиппа Киркорова.

В иске, поданном Синуэ в один из московских судов, говорится о том, что российский певец использовал без разрешения его песню Helwa ya Baladi, написанную в 1970-х годах. Музыкант утверждает, что данная композиция идентична песне «Шелковая нить», которую исполняет Киркоров. В качестве компенсации Жильбер Синуэ хочет получить 15,5 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Филипп Киркоров задумался о новом браке. В разговоре с журналистами артист признался, что еще не потерял надежды встретить свою вторую половину.