Владимир и Юрий Торсуевы, которые сыграли роли Электроника и Сергея Сыроежкина в фильме "Приключения Электроника" задолжали банку крупную сумму.

У близнецов дела сейчас идут не слишком успешно, вследствие чего Хамовнический суд в течение нескольких месяцев присылает им повестки с требованием погасить долг. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на друга Торсуевых, в настоящий момент Владимир и Юрий создают клип и музыкальный альбом. Деньги им понадобились на реализацию проекта. Мужчины попросили у банка кредит в размере 400 тысяч рублей, однако вернуть данную сумму они пока не в состоянии.

Владимир Торсуев признался, что отчасти в сложившейся ситуации виноваты мошенники. Часто после записи телевизионных шоу с участием близнецов, им не начисляют на карту обещанные гонорары.