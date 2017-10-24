Старшая дочь Татьяны Навки сразила общественность красотой на балу дебютанток

Старшая дочь фигуристки Татьяны Навки поразила гостей бала дебютанток, который устраивает журнал Tatler.

Девушка появилась на мероприятии в роскошном платье телесного цвета со шлейфом и вышивкой. Александра Жулина вела себя непринужденно, несмотря на то, что наряд сложно назвать удобным. Вероятно, сказывается спортивное воспитание и хорошая физическая подготовка, которая помогла дочери Навки успешно справиться с целым месяцем репетиций танцев, проходивших в Большом театре.

Как отмечает "7 Дней", Александра предпочитает брать от жизни максимум, поэтому намерена получить отличное образование, путешествовать, заниматься танцами и вокалом. В настоящий момент девушка готовится к ЕГЭ и надеется поступить в МГИМО.